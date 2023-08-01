Москва, 1 августа, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за прошедшие сутки отразили восемь атак ВСУ на донецком направлении, сообщили 1 августа в Министерстве обороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

Отмечается, что атаки противника были отражены в районах населённых пунктов Белогоровка, Берестовое, Северное, Марьинка и Зайцево Донецкой Народной Республики.

Кроме того, было нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Предтечино, Сухая Балка, Ласточкино и Георгиевка.

Общие потери ВСУ за сутки на данном направлении составили свыше 345 военных, один танк и шесть боевых машин пехоты.

Как сообщало ИА Регнум, за сутки средства ПВО России сбили самолёт Су-25 Вооружённых сил Украины в Донецкой Народной Республике. Также ВС России уничтожили 23 беспилотника ВСУ на территории ДНР, ЛНР и Запорожской области.