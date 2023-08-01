Москва, 1 августа, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались ночью атаковать тремя безэкипажными катерами российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Чёрного моря, сообщил 1 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Министерство обороны РФ

«Сегодня ночью киевский режим осуществил попытку террористической атаки с применением трёх полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Чёрного моря», — сказал Конашенков.

Он уточнил, что корабли ВМФ России, которые сопровождали морской транспорт, своевременно обнаружили катера и уничтожили их.

Об атаке украинских боевиков стало известно 1 августа утром. В Минобороны уточнили, что ВСУ безуспешно попытались атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота. Российские корабли выполняли задачи по контролю судоходства в юго-западной части Чёрного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя.

Как передавало ИА Регнум, ранее ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины организовать теракт на корабле Черноморского флота, оснащённом высокоточным ракетным вооружением. По факту подготовки теракта и передачи данных украинской стороне задержан российский военнослужащий ВМФ. У него изъяли два самодельных взрывных устройства мощностью 1 кг тротила.

В ночь на 25 июля Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки патрульного корабля «Сергей Котов». Как указало Минобороны РФ, нападение было совершено при помощи двух морских быстроходных управляемых безэкипажных катеров в 370 км юго-западнее Севастополя. Атака была отражена, оба беспилотника уничтожены.