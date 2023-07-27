Москва, 27 июля, 2023, 13:32 — ИА Регнум. ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины организовать теракт на корабле Черноморского флота, оснащенном высокоточным ракетным вооружением. По факту подготовки теракта и передачи данных украинской стороне задержан российский военнослужащий ВМФ. У него изъяли два самодельных взрывных устройства мощностью 1 кг тротила. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В результате проведенных мероприятий задержан завербованный украинской спецслужбой военнослужащий Военно-морского флота РФ, у которого изъято два самодельных взрывных устройства», — указали в ФСБ.

Отмечается, что подозреваемый также мог передавать Киеву сведения, содержащие государственную тайну. Принимается решение о возбуждении уголовных дел по статьям 205 («Террористический акт»), 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств»), 275 («Государственная измена») и 283 («Разглашение сведений, составляющих государственную тайну»).

22 июля в ФСБ России сообщили, что следы взрывчатки были обнаружены в трюме сухогруза, который шёл из Турции в Ростов. Судно заходило в украинский порт Килия в конце мая. Российские ведомство отметило, что сухогруз могли использовать для доставки взрывчатых веществ на Украину. Аналогичные следы были найдены на другом судне 27 июля.

Кроме того, в ночь на 25 июля Вооруженные силы Украины предприняли, как указало Минобороны РФ, нападение при помощи двух морских быстроходных управляемых безэкипажных катеров в 370 км юго-западнее Севастополя. Атака была отражена, оба беспилотника уничтожены.