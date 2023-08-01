Киев, 1 августа, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Министра обороны Украины Алексея Резникова могут снять с должности и назначить послом в Великобритании, заявил 1 августа депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своём Telegram-канале.

РИА Новости/Александр Кряжев Министр обороны Украины Алексей Резников

«В офисе президента Украины уже давно думают снять Резникова с поста главы Минобороны. Ещё после яиц по 17 гривен были активные попытки снять Резникова и поставить вместо него Буданова», — написал он.

Впрочем, уточнил Гончаренко, Резников и сам не прочь уйти с должности министра и перейти в Министерство юстиции. «Но после увольнения Вадима Пристайко с должности посла в офисе Зеленского решили по своей новой традиции отправить послом не профессионального дипломата, а министра», — добавил депутат.

Также он сообщил, что в офисе президента уже узнавали, как Резникова воспримут в Великобритании и получили одобрительный ответ.

Как передавало ИА Регнум, в марте стало известно, что Резников чуть не лишился поста, однако президент передумал его увольнять в последний момент. Скандал случился из-за публикаций в СМИ о закупке украинским минобороны продуктов для военных по завышенным ценам. Резников объяснил тогда ситуацию «обычной технической ошибкой». В частности, по его словам, «аномальная цена» на яйца в 17 гривен в действительности была указана не за штуку, а за вес.

Позже глава Минобороны рассказал, что Зеленский просил его остаться на своём посту и обсуждал с ним назначение на пост главы юридической группы по привлечению России к ответственности за якобы совершенные военные преступления.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности посла в Британии Вадима Пристайко. Также он был снят с должности постоянного представителя Украины при Международной морской организации после критики ответа Зеленского министру обороны Британии Бену Уоллесу. Пристайко заявил о нездоровом сарказме украинского лидера.

В Великобритании отметили, что Киеву следовало бы проявить больше благодарности за предоставленную военную помощь от Запада, а не предъявлять НАТО претензии по поводу приёма Украины в альянс. По словам британского министра, добиться помощи в поставках вооружений для Киева не так-то просто.