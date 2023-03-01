Киев, 1 марта, 2023, 20:05 — ИА Регнум. Министр обороны Украины Алексей Резников чуть не лишился поста, президент страны Владимир Зеленский передумал его увольнять в «последний момент», рассказал 1 марта депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

President.gov.ua Министр обороны Украины Алексей Резников

Парламентарий не уточняет, откуда ему стало об этом известно. По его словам, вместо Резникова Зеленский решил заменить его заместителей, чтобы «снизить напряжение».

Новые сотрудники минобороны Украины «должны навести порядок в закупках и других коррупционных историях, которые в последние недели очень активно появляются в прессе», утверждает Гончаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, Резников решил уволиться из-за скандала по подозрению в коррупции, поскольку выяснилось, что министерство обороны Украины закупало продукты питания для армии по завышенным ценам. Государственная аудиторская служба страны инициировала проверку.

Позже Резников рассказал, что Зеленский просил его остаться на своём посту и обсуждал с ним назначение на пост главы юридической группы по привлечению России к ответственности за якобы совершенные военные преступления.