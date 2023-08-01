Париж, 1 августа, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Власти Франции приступят к эвакуации своих граждан из Нигера, сообщили 1 августа в МИД республики.

ISSIFOU DJIBO/EPA/ТАСС Демонстрация в поддержку военных мятежников, отстранивших от власти президента Нигера Мохамеда Базума, и против влияния Франции. Нигер

«Франция готовит эвакуацию соотечественников и европейских граждан. Эвакуация начнётся сегодня», — сообщили в МИД.

Французские власти приняли во внимание ситуацию в Ниамее, «акты насилия против посольства Франции, закрытие воздушного пространства, лишающее французов возможности самостоятельно покинуть страну».

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 27 июля группа военных в Нигере выступила в эфире национального телевидения, заявив о госперевороте и свержении Мохамеда Базума.

30 июля Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) дало мятежникам в Нигере неделю, чтобы вернуть президента Мохамеда Базума к власти. Если этого не произойдёт, к ним применят «все меры», в том числе военные.

Накануне, 31 июля, новые власти Нигера приостановили экспорт урана и золота во Францию.