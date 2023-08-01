Мелитополь, 1 августа, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины проводят перегруппировку на ореховском направлении, сообщил 1 августа врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На ореховском направлении противник проводит перегруппировку, пытается формировать штурмовые группы из мобилизованных, у которых отсутствует должная подготовка», — написал он в Telegram-канале.

Балицкий добавил, что действия ВСУ неслаженные и среди военных наблюдается низкий моральный дух.

«Много случаев сдачи в плен, что остаётся единственной возможностью у противника сохранить свои жизни», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России сорвали попытку ВСУ прорвать оборону на ореховском направлении.

Министр отметил, что подразделения 71-го мотострелкового полка и 810-й бригады морской пехоты проявили самоотверженность и стойкость.