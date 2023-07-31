Вашингтон, 31 июля, 2023, 22:46 — ИА Регнум. Экс-советник ЦРУ Джим Рикардс заявил, что хваленая американская военная техника сгорела в ходе боёв на Украине и не помогла ВСУ достичь намеченных целей контрнаступления. Своё мнение он высказал в интервью YouTube-каналу London Real.

Zuma/TASS РСЗО HIMARS

«Чудо-оружие» не сработало. Я видел горящий немецкий танк «Леопард 2». Русские их уничтожают», — сказал Рикардс.

По словам бывшего советника ЦРУ, российские военные научились отключать GPS ракетному комплексу HIMARS. Без него снаряд улетает не туда и вреда не наносит.

«Их сбивают, и с F-16 будет то же самое. Конфликт может закончиться даже раньше. Поэтому Зеленский и выпрашивает боеприпасы. Наступление захлебывается, ВСУ несут большие потери», — резюмировал Джим Рикардс, добавив, что именно США истощаются от военных действий, а не Россия.

Как сообщало ИА Регнум, Россия победила в конфликте на Украине отрезав Киеву доступ к Чёрному морю, а также наладив сухопутное сообщение с Крымом. Об этом также заявил Рикардс.

31 июля министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские военные в разы увеличили интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим теракты на территории РФ.