Киев, 1 августа, 2023, 01:47 — ИА Регнум. Украинская фехтовальщица Ольга Харлан обвинила российскую спортсменку Анну Смирнову в провокации с рукопожатием после встречи на чемпионате мира по фехтованию в Милане.

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«Я говорила в интервью, что не буду подавать руки. О рукопожатии нет даже речи. Поэтому, мне кажется, они увидели это и хотели спровоцировать меня. Они хотели это сделать, потому что правила подчёркивают, что все должны пожимать руки. Но они как-то менялись, и ковидные правила никто не отменил до последнего момента. Поэтому, я думаю, что они были к этому готовы, установка была такая — это была прямая провокация с их стороны», — заявила Харлан.

Украинка настаивает на том, что честно одержала победу над россиянкой, но пожимать ей руку не станет, а согласится с дисквалификацией.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля украинская спортсменка Ольга Харлан одержала победу в схватке против россиянки Анны Смирновой на ЧМ по фехтовании. После поединка, согласно регламенту FIE, спортсмены должны пожать друг другу руки, но Харлан вместо этого выставила саблю перед Смирновой, которая подошла к ней. После этого украинка что-то сказала и ушла. Поединок считается оконченным только при соблюдении этого условия. Смирнова более 50 минут находилась на дорожке в ожидании решения судей. Решение о дисквалификации Харлан приняла Международная федерация фехтования (FIE).

Комментируя инцидент, глава МОК Томас Бах призвал международные федерации с необходимой степенью чуткости относиться к ситуациям, связанным с украинскими и российскими спортсменами, и заявил о солидарности организации с Киевом. Бах даже написал письмо украинской саблистке, в котором гарантировал спортсменке участие в Олимпийских играх в Париже в 2024 году. В свою очередь глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что МОК начал действовать в интересах украинских спортсменов.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал инцидент с украинской саблисткой Ольгой Харлан, которая вопреки правилам не пожала руку российской сопернице Анне Смирновой, напомнив, что правила нарушать нельзя. Раньше за это четвертовали, заявил Медведев.