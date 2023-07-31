Москва, 31 июля, 2023, 23:44 — ИА Регнум. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал инцидент с украинской саблисткой Ольгой Харлан, которая вопреки правилам не пожала руку российской сопернице Анне Смирновой, напомнив, что правила нарушать нельзя.

Екатерина Штукина/РИА Новости Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев

Медведев в своём Telegram-канале рассуждает, как нужно вести себя во время спортивных соревнований, в частности, на чемпионате мира по фехтованию.

«Я не знаком с правилами саблистов. Но нарушать правила нельзя. Ни в коем случае. В Средние века за это просто рубили голову. У нас четвертовали. Как-то так», — написал Дмитрий Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, российским спортсменам придётся и дальше сталкиваться с негативом и угрозами от украинских болельщиков, потому что тезис, что спорт вне политики, давно канул в Лету, заявила олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина, комментируя ситуацию с угрозами, поступающими Анне Смирновой после поединка с Харлан.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала отказ украинской фехтовальщицы пожать руку россиянке наглым нарушением регламента.