Пекин, 31 июля, 2023, 23:04 — ИА Регнум. Пекин ввёл ограничения на два года на экспорт комплектующих для беспилотников, в том числе и гражданского назначения. О своём решении заявило на сайте Министерство коммерции Китая.

Евгений Биятов/РИА Новости

Поясняется, что речь идёт о специальных двигателях для некоторых дронов, специфической нагрузки, радиокоммуникационном оборудовании и гражданских средствах борьбы с беспилотниками.

«Вводится двухлетний контроль на экспорт», — отмечается в документе.

Ограничения начнут действовать с 1 сентября, при этом они не нацелены против каких-либо конкретных государств.

Принятое решение связано с тем, что в связи с быстрым развитием технологий БПЛА растёт риск того, что некоторые гражданские беспилотники будут переоборудованы для использования в военных целях.

Уточняется, что это не означает запрет на экспорт беспилотников КНР. БПЛА гражданского назначения можно будет экспортировать после выполнения соответствующих юридических процедур.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ не пользуются рядом беспилотников из-за бюрократических проволочек в случае их повреждения.

В случае потери военной техники на сумму более чем 6 тысяч фунтов (порядка 7,7 тысячи долларов) украинское минобороны начинает проводить внутреннюю проверку.

ВСУ ежемесячно теряют до 10 тысяч дронов.