В Британии заявили, что ВСУ из-за бюрократии не используют ряд дронов
Spectator: ВСУ из-за бюрократии не используют в боевых действиях некоторые дроны
Киев, 30 июля, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Украинские военные не пользуются рядом беспилотников из-за бюрократических проволочек в случае их повреждения. Об 30 июля написал британский журнал Spectator со ссылкой на бизнесмена Игоря Криничко, поставляющего дроны ВСУ.
«Некоторые беспилотники, отправляемые министерством обороны на передовую, могут остаться неиспользованными из-за бюрократических проволочек в случае их повреждения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае потери военной техники на сумму более чем 6 тысяч фунтов (порядка 7,7 тысячи долларов) украинское минобороны начинает проводить внутреннюю проверку.
Кринченко пояснил изданию, что в случае потери дрона для его списания необходимо собрать много документов и провести расследование, в результате чего украинские военные не ставят беспилотники на баланс бригады в случае закупки.
Как сообщало ИА Регнум, ранее министр цифровой трансформации и вице-премьер Украины Михаил Фёдоров в беседе с газетой Washington Post заявил, что украинские войска каждый месяц теряют в ходе военных действий до тысячи беспилотников. Как указало издание, по другим данным, ВСУ ежемесячно теряют до 10 тысяч дронов.
До этого Фёдоров косвенно подтвердил, что Крым и Москву 24 июля атаковали беспилотники украинской армии. Он также пригрозил России увеличением числа таких атак.