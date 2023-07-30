Киев, 30 июля, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Украинские военные не пользуются рядом беспилотников из-за бюрократических проволочек в случае их повреждения. Об 30 июля написал британский журнал Spectator со ссылкой на бизнесмена Игоря Криничко, поставляющего дроны ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Некоторые беспилотники, отправляемые министерством обороны на передовую, могут остаться неиспользованными из-за бюрократических проволочек в случае их повреждения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае потери военной техники на сумму более чем 6 тысяч фунтов (порядка 7,7 тысячи долларов) украинское минобороны начинает проводить внутреннюю проверку.

Кринченко пояснил изданию, что в случае потери дрона для его списания необходимо собрать много документов и провести расследование, в результате чего украинские военные не ставят беспилотники на баланс бригады в случае закупки.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр цифровой трансформации и вице-премьер Украины Михаил Фёдоров в беседе с газетой Washington Post заявил, что украинские войска каждый месяц теряют в ходе военных действий до тысячи беспилотников. Как указало издание, по другим данным, ВСУ ежемесячно теряют до 10 тысяч дронов.

До этого Фёдоров косвенно подтвердил, что Крым и Москву 24 июля атаковали беспилотники украинской армии. Он также пригрозил России увеличением числа таких атак.