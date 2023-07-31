Лондон, 31 июля, 2023, 18:23 — ИА Регнум. Россия победила в конфликте на Украине, отрезав Киеву доступ к Чёрному морю, а также наладив сухопутное сообщение с Крымом. Об этом заявил бывший советник ЦРУ Джим Рикардс в интервью YouTube-каналу London Real.

Пресс-служба Черноморского флота/ТАСС

Он отметил, что у России теперь имеется «сухопутный мост» до Крыма.

«И теперь они нацелились на Одессу», — отметил эксперт, напомнив, что Россия возвела отличные фортификационные сооружения на новых территориях, в результате ВСУ разбиваются о них, пытаясь прорваться к Чёрному морю.

Как передавало ИА Регнум, 31 июля министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские военные в разы увеличили интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим теракты на территории РФ.

Ранее ВС России наносили удары возмездия в ответ на теракт, совершённый киевским режимом на Крымском мосту. Так, 18 июля в Минобороны сообщили, что удар высокоточным оружием нанесён по объектам в районах Одессы и Николаева. Там готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров. Удары по украинским объектам также были нанесены19,20,21 июля.