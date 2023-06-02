Москва, 2 июня, 2023, 10:31 — ИА Регнум. В Министерстве промышленности и торговли России рассматривают вариант ограничить параллельный импорт в страну техники и комплектующих большинства зарубежных брендов. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание «Коммерсантъ».

Maurizio Pesce Смартфоны ASUS

В частности, консорциум «Вычислительная техника» выступил с предложением исключить из списка параллельного импорта оборудования технику Acer, Asus, MSI и многих других производителей. Участие в рассмотрении инициативы принимают также отечественные производители вычислительной техники.

Замглавы Минпромторга Василий Шпак подтвердил изданию, что ведомство сейчас ожидает конкретных предложений. Также сообщается, что предварительно уже готов соответствующий нормативный акт.

«Необходимо ввести более прецизионное регулирование, ограничив поддержку ввоза оборудования, производство которого активно развивается в стране», — заявил один из источников издания.

Между тем ранее ИА Регнум сообщало, что в Федеральной антимонопольной службе призвали распространить параллельный импорт на все категории товаров. Об этом заявил руководитель ФАС Максим Шаскольский. Он отметил, что при параллельном импорте речь идёт исключительно о легально приобретённом оригинальном товаре иностранных производителей.

Параллельный импорт вводился в России для удовлетворения спроса на популярные зарубежные товары. В списки на импорт в первую очередь включаются компании, прекратившие поставки на российский рынок после введения западных санкций.