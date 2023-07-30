Мелитополь, 30 июля, 2023, 12:56 — ИА Регнум. За последние сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) совершили 28 попыток обстрелять населённые пункты Запорожской области. Об этом 30 июля сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он уточнил, что атаки украинская армия совершила на пологовском, токмакском и васильевском направлениях. Кроме того, подчеркнул Балицкий, обострилась обстановка в районе Работино.

«На ореховском направлении противник попытался прорвать оборону, однако столкнулся с отпором наших подразделений, понёс значительные потери и отошёл на свои позиции», ― написал губернатор в Telegram-канале.

Балицкий добавил, что разведка вскрыла три района сосредоточения украинских военных, по которым был нанесен огневой удар. В результате российские войска уничтожили механизированную роту противника.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля ВСУ нанесли ракетный удар по территории Запорожской области. Огонь украинские военные открыли по городу Токмаку. В результате ранения получил один человек.

Всего по населённому пункту выпустили четыре ракеты. Три взорвались в переулке Роскошном, четвёртая упала в районе железнодорожного вокзала, но не взорвалась.

29 июля российские военные отразили атаку украинской армии на Времевском выступе в районе Старомайорского. ВСУ попытались атаковать силами двух штурмовых бригад. Но российские военные откинули противника назад. В результате ВСУ понесли существенные человеческие потери.