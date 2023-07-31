Краснодар, 31 июля, 2023, 19:06 — ИА Регнум. Бывшего сотрудника министерства природных ресурсов Краснодарского края приговорили к 12 годам лишения свободы за передачу иностранной разведке сведений, которые могли быть использованы против безопасности России, сообщили 31 июля в третьем апелляционном суде общей юрисдикции.

Иван Шилов ИА Регнум

«Третьим апелляционным судом общей юрисдикции проверена законность приговора Краснодарского краевого суда, которым гражданин России осужден за государственную измену в форме шпионажа к 12 годам лишения свободы», — сообщили, в частности, ТАСС в суде.

Согласно материалам дела, житель Краснодара, бывший сотрудник минприроды Краснодарского края собрал и передавал представителю иностранной разведки сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации.

«По результатам рассмотрения судебная коллегия по уголовным делам приговор суда оставила без изменения. Приговор вступил в законную силу», — сообщили в суде.

Как передавало ИА Регнум, ранее ФСБ задержала троих жителей Воронежской области, которых заподозрили в передаче данных о российских военных объектах украинской националистической организации. В материалах дела указано, что задержанные фигуранты передавали этой организации информацию о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам госизмены. Расследование дела продолжается.

В Самаре задержали виновника взрыва на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом 28 июля заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. По данным, которыми располагает депутат, задержанный — работник завода, приехавший в Россию с Украины.

В Брянской области задержали россиянина, пытавшегося выехать на Украину для участия в боевых действиях против родины. Уточняется, что россиянин был задержан УФСБ России по Брянской области совместно с сотрудниками регионального УМВД. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), подозреваемый заключён под стражу.