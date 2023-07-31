* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Воронеж, 31 июля, 2023, 10:05 — ИА Регнум. ФСБ задержала троих жителей Воронежской области, которых заподозрили в передаче данных о российских военных объектах украинской националистической организации. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации ФСБ, была пресечена противоправная деятельность трех граждан России, проживающих в Воронежской области, подозреваемых в государственной измене в форме оказания помощи представителям украинской националистической организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), направленной против безопасности Российской Федерации.

В материалах дела указано, что задержанные фигуранты передавали этой организации информацию о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам госизмены. Расследование дела продолжается.

Как передавало ИА Регнум, в отношении жителя Донецкой Народной Республики возбудили уголовное дело за шпионаж в пользу Украины. Отмечается, что фигурант по заданию СБУ осуществлял сбор и передачу информации о российских военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов.

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