Брянск, 27 июля, 2023, 16:34 — ИА Регнум. В Брянской области задержали россиянина, пытавшегося выехать на Украину для участия в боевых действиях против родины, сообщила 27 июля пресс-служба регионального управления ФСБ.

Иван Шилов ИА Регнум

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Брянской области совместно с сотрудниками регионального УМВД выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, осуществившего приготовление к участию в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях нанесения ущерба безопасности РФ», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), подозреваемый заключён под стражу.

Также 27 июля стало известно, что ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины устроить теракт на одном из кораблей Черноморского флота, который несёт высокоточные ракеты.

В результате оперативных действий задержали завербованного украинскими спецслужбами военнослужащего ВМФ России. У него нашли две самодельные бомбы массой 1 кг в тротиловом эквиваленте. Кроме того, по данным ФСБ, подозреваемый передавал Киеву сведения, содержащие гостайну.

В отношении военного могут возбудить дела по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств, госизмене, подготовке теракта и разглашении сведений, составляющих государственную тайну.