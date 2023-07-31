Москва, 31 июля, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос продления навигации на направлении Каспий — Азов через Волго-Донской судоходный канал. Об этом говорится в перечне поручений президента России по результатам совещания по вопросам развития речного судоходства.

Дмитрий Рогулин/ТАСС Волго-Донской судоходный канал имени В. И. Ленина

«При участии институтов развития в целях увеличения пропускной способности на Азово-Черноморском направлении проработать вопрос о продлении навигации на внутренних водных путях на направлении Каспий — Азов через Волго-Донской судоходный канал», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме этого, поручено определить объёмы и источники финансирования данный мероприятий.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России указал, что благодаря компетентности и ответственности корабелов в России создаётся широкая линейка судов — от атомных ледоколов до рыбопромысловых, транспортных, научно-исследовательских и пассажирских, которые обеспечивают речные и морские перевозки, в том числе по Северному морскому пути, а также являются базой для изучения Мирового океана и укрепления позиций России в Арктическом регионе.

В США признали отставание от России в производстве ледоколов. Отмечается, что в настоящее время у Соединённых Штатов нет ледокола, который бы работал в Арктике круглый год. Россия является единственной в мире страной, которая имеет атомный ледокольный флот, позволяющий работать в Арктике круглогодично.

21 июня главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов заявил, что СВО показала, что корабли нужно строить не быстро, а немедленно. Он уточнил, что это в данный момент уже делается в России. Главком ВМФ подчеркнул, что всё лучшее необходимо внедрять безо всяких проволочек.

Президент России поручил выделить средства Фонда национального благосостояния на строительство не менее 200 пассажирских судов.