Вашингтон, 31 июля, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Соединённые Штаты проигрывают России в производстве полярных ледоколов. Об этом написала газета The Wall Street Journal.

Пресс-служба АО «Балтийский завод» Ледокол «Арктика»

Авторы статьи обратили внимание на то, что США отстают от России в производстве настоящих полярных ледоколов, которые могут преодолевать сплошной лёд толщиной в несколько футов.

Отмечается, что в настоящее время у Соединённых Штатов нет ледокола, который бы работал в Арктике круглый год.

В статье уточняется, что один из двух имеющихся у США тяжёлых ледоколов Healy каждую зиму отправляют на переоборудование в штат Вашингтон или Калифорнию, в результате американцы не могут полноценно патрулировать Арктику на протяжении почти полугода.

Авторы высказали мнение о том, что введенный в эксплуатацию в 1990-х годах ледокол Healy навряд ли готов к военному противостоянию, на судне имеются лаборатории и сверхмощное научное оборудование, но нет палубных орудий для самозащиты.

Ещё один американский полярный ледокол Polar Star считается более мощным, чем Healy, но срок его службы подходит к концу.

Отмечается, что Россия является единственной в мире страной, которая имеет атомный ледокольный флот, позволяющий работать в Арктике круглогодично.

Как передавало ИА Регнум, 20 июля президент России Владимир Путин на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) и арктических городов заявил, что для России арктическая зона имеет стратегическую важность. Он добавил, что в Арктике накопились большие проблемы, они требуют решения. Так, изношенность коммунальной инфраструктуры жилищного фонда даже в крупных городах Заполярья достигает 70%, а в небольших удалённых поселках и так называемых ЗАТО эта проблема стоит ещё острее. Задачи по развитию инфраструктуры в ЗАТО, где располагаются воинские формирования, решаются медленно, отметил президент России.