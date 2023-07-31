Москва, 31 июля, 2023, 18:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил выделить средства Фонда национального благосостояния на строительство не менее 200 пассажирских судов. Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития речного судоходства был опубликован пресс-службой Кремля 31 июля.

«Принять решения, направленные на выделение дополнительных объёмов: средств Фонда национального благосостояния начиная с 2025 года на реализацию программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта (…) для обеспечения поддержки строительства в России дополнительно не менее 200 пассажирских судов, в том числе электросудов», — сказано в тексте поручения.

Средства должны выделяться с 2025 года в рамках программы, рассчитанной до 2035 года. Также президент поручил рассмотреть возможность субсидировать российские организации, возмещая им часть затрат на приобретение и строительство новых гражданских судов.

Правительство России должно представить президенту предварительный доклад по всем указанным вопросам в срок до 1 октября 2023 года.

20 июня на московском Северном речном вокзале Путин и мэр столицы Сергей Собянин приняли участие в церемонии запуска движения первых речных электросудов в Москве. Также президент провёл совещание по развитию отрасли.

В частности, глава государства заявил о необходимости развивать водный пассажирский транспорт для перевозок не только между регионами, но и между соседними населёнными пунктами страны, а также внутри городов. Необходимо сформировать маршрутную сеть и устранить узкие участки единой глубоководной системы европейской части России, сказал Владимир Путин. Электрические речные трамвайчики могут стать альтернативой и дополнением к другим видам городского транспорта, добавил президент.