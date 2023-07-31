Киев, 31 июля, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Расположенный в Киеве национальный «Музей истории Украины во Второй мировой войне» может быть переименован в «Музей войны за независимость», передаёт 31 июля «Страна».

Nazar Furyk/ZUMA/TASS

Директор музея Юрий Савчук сообщил, что учёный совет учреждения уже утвердил соответствующее решение и направил его на согласование в министерство культуры Украины.

По его словам, новое название должно отображать реалии войны за независимость, якобы ведущейся на Украине с 1918 года (провозглашения Верховной радой независимости Украинской Народной Республики) и до настоящего времени.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в Киеве начались работы по демонтажу советского герба со щита на памятнике «Родина-мать». Герб планируют заменить трезубцем. Работы предполагается окончить к 24 августа, когда на Украине официально празднуют День независимости. Монумент при этом будет переименован в «Украина-мать».

Власти Украины, в 2014 году начавшие сносить памятники советского времени и переименовывать объекты, названия которых связаны с СССР или Россией, резко активизировали эти усилия в 2022 году. «Запреты» коснулись, в частности, императрицы Екатерины II, Александра Пушкина и Юрия Гагарина.