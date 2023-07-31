Киев, 31 июля, 2023, 16:28 — ИА Регнум. В Сети появилось видео демонтажа советского герба с щита монумента «Родина-мать» в Киеве, который украинские власти решили заменить на трезубец.

Кадр из видео

На записи, опубликованной 31 июля на сайте украинского издания «Страна», видно, как со щита монумента снимают советский герб.

Как передавало ИА Регнум, демонтаж герба с памятника «Родина-мать» начался 30 июля. Сообщалось, что демонтаж приурочен к празднованию Дня независимости Украины 24 августа. При этом взамен советского герба на скульптуре появится украинский трезубец. Власти города намерены также переименовать «Родину-мать» в «Украину-мать».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что украинские власти решили переименовать монумент, поскольку не могут его снести.

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В 2015 году власти Украины приняли закон о декоммунизации. В марте 2023 года во Львовской области снесли шесть памятников советской эпохи, в том числе посвящённых памяти павших в Великой Отечественной войне.

Монумент «Родина-мать» в составе музейного комплекса открыли в Киеве в 1981 году. Он является пятой по величине статуей мира и самой высокой на территории Украины. Его высота составляет 62 метра, а общая высота с постаментом — 102 метра.