В Киеве демонтировали бюст советского космонавта Юрия Гагарина
СМИ: в Киеве демонтировали бюст советского космонавта Юрия Гагарина
Киев, 20 июня, 2023, 07:53 — ИА Регнум. В Дарницком районе столицы Украины демонтировали бюст советского космонавта Юрия Гагарина, сообщило издание «Наш Киев».
Бюст первого космонавта планеты, Героя Советского Союза Юрия Гагарина располагался во дворе центра технического творчества и профессиональной ориентации школьной молодёжи на улице Юрия Пасхалина.
От монумента остался лишь постамент. Гранитный бюст космонавта был изготовлен и установлен в Киеве в конце 1960-х годов.
Как сообщало ИА Регнум, 18 мая на пленарном заседании сессии Киевсовета было принято решение о переименовании 26 городских объектов, связанных с советским прошлым и Россией. Кроме улиц названия сменили и у станций киевского метро. Теперь станция метро «Дружба Народов» называется станция «Зверинецкая», станция «Площадь Льва Толстого» — «Площадь Украинских Героев», а проектная станция «Проспект Правды» превратилась в станцию «Варшавская».
Принятие законов о декоммунизации и волна переименований городов, улиц, а также снос памятников, связанных с советским прошлым, начались на Украине ещё в 2015 году. В 2022 году борьба вышла на новый виток и начались переименования объектов, названия которых связаны с Россией даже косвенно, а также демонтаж памятников людям, связанным с Россией.