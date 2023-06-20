Киев, 20 июня, 2023, 07:53 — ИА Регнум. В Дарницком районе столицы Украины демонтировали бюст советского космонавта Юрия Гагарина, сообщило издание «Наш Киев».

Василий Иванов ИА REGNUM Бюст Юрия Гагарина

Бюст первого космонавта планеты, Героя Советского Союза Юрия Гагарина располагался во дворе центра технического творчества и профессиональной ориентации школьной молодёжи на улице Юрия Пасхалина.

От монумента остался лишь постамент. Гранитный бюст космонавта был изготовлен и установлен в Киеве в конце 1960-х годов.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая на пленарном заседании сессии Киевсовета было принято решение о переименовании 26 городских объектов, связанных с советским прошлым и Россией. Кроме улиц названия сменили и у станций киевского метро. Теперь станция метро «Дружба Народов» называется станция ​​«Зверинецкая», станция «Площадь Льва Толстого» — «Площадь Украинских Героев», а проектная станция «Проспект Правды» превратилась в станцию ​​«Варшавская».

Принятие законов о декоммунизации и волна переименований городов, улиц, а также снос памятников, связанных с советским прошлым, начались на Украине ещё в 2015 году. В 2022 году борьба вышла на новый виток и начались переименования объектов, названия которых связаны с Россией даже косвенно, а также демонтаж памятников людям, связанным с Россией.