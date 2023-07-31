Москва, 31 июля, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает регистрацию на российских сайтах с использованием иностранной электронной почты. Документ опубликован 31 июля на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM

С 1 декабря на сайтах, предполагающих регистрацию и аутентификацию пользователя, можно будет зарегистрироваться по номеру телефона, через портал «Госуслуги», с помощью единой биометрической системы, через электронную почту российских сервисов или с использованием идентификаторов на российских ресурсах.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Госдума приняла соответствующий закон 26 июля, Совет Федерации утвердил его 28 июля. Поправки вносятся в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи».

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн ранее пояснил, что изменения распространяются только на сайты, у которых есть регистрация и аутентификация пользователя — например, на маркетплейсы.

Как сообщалось ранее, 25 июля Госдума также утвердила запрет на применение зарубежных геоинформсистем, геоинформтехнологий и средств для обработки пространственных данных, касающийся государственных органов и некоторых российских организаций. С 2026 года в картографической деятельности они должны будут использовать только российские системы и технологии.