Москва, 25 июля, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы 25 июля в третьем чтении приняли закон, запрещающий с 1 января 2026 года госорганам применять зарубежные геоинформсистемы, геоинфотехнологии и средства для обработки пространственных данных, сообщили в ГД.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Действие закона распространяется на органы государственной власти и местного самоуправления, подведомственные им организации, госкомпании, а также организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере ЖКХ.

Согласно закону, в случае закупки организациями геодезических и картографических работ они должны передавать полученные данные и материалы в федеральный фонд пространственных данных.

Эти организации в картографической деятельности должны использовать только российские системы и технологии. Технологии должны соответствовать согласованным с Минобороны требованиям уполномоченного федерального органа.

Список таких систем, технологий и средств будут размещать на федеральном портале пространственных данных. Нововведение нацелено на повышение точности измерений, проводимых при выполнении геодезических и картографических работ.

Как сообщало ИА Регнум, в июле в Госдуме подняли вопрос о том, чтобы сделать отечественные автомобили единственным вариантом использования в качестве служебных для бюджетных учреждений и органов власти.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что использование импортных машин повышает доходы их производителей из недружественных стран, снабжающих оружием ВСУ.