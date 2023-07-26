Москва, 26 июля, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы 26 июля одобрили в третьем чтении запрет регистрироваться на российских сайтах с иностранной электронной почты. Они проголосовали за поправки к законам «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи», сообщили в ГД.

Unasplash/Brett Jordan

Когда закон вступит в силу (с 1 декабря 2023 года), на сайтах в интернете их владельцы должны исключить вариант использования для регистрации иностранных электронных почтовых сервисов. Это же касается российских юридических лиц и российских граждан, осуществляющих свою деятельность в интернете на территории России.

Проходить регистрацию можно будет по номеру телефона, через «Госуслуги», через зарегистрированную в российских сервисах электронную почту, а также с помощью Единой биометрической системы или с использованием идентификаторов на российских ресурсах.

Как заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, изменения распространяются только на сайты, у которых есть регистрация и аутентификация пользователя, например на маркетплейсы. Аккаунты, зарегистрированные через иностранные сервисы (Google, Apple ID), в этот список не входят.

Внести поправки предложил депутат Антон Горелкин («Единая Россия»). Положительную оценку это предложение получило от комитета Госдумы по информполитике. 20 июля документ появился в электронной базе законопроектов Госдумы, во втором чтении депутаты рассмотрели его накануне, 25 июля.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля Госдума проголосовала в третьем чтении за запрет применять зарубежные геоинформсистемы, геоинфотехнологии и средства для обработки пространственных данных, касающийся госорганов и ряда российских организаций. В картографической деятельности они должны будут с 2026 года использовать только российские системы и технологии.