Донецк, 31 июля, 2023, 11:45 — ИА Регнум. На флангах Артёмовска идёт ожесточенное противостояние, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Горячим остаётся артёмовское направление: и на флангах, и в самом городе Артёмовске, который сейчас подвергается практически ежедневным обстрелам, хаотичным», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин уточнил, что на флангах идёт достаточно ожесточенное противостояние и в районе Клещеевки, где ВСУ «периодически пытаются, на какие-то моменты даже занимают позиции, но российские подразделения выбивают и отодвигают противника».

Как сообщало ИА Регнум, ранее представитель генштаба ВСУ Андрей Ковалев заявил, что в районах рядом с Артёмовском идут тяжелые бои без изменений позиций украинских военных.

На направлениях в районе населённых пунктов Орехово — Василевка — Парасковиевка, Клещеевка — Андреевка «продолжаются тяжелые бои без изменения положения ВСУ», отметил он.