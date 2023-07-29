Москва, 29 июля, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Минобороны России показало кадры уничтожения опорного пункта Вооружённых сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении.

Mil.ru Вертолёт Ка-52 «Аллигатор»

«Экипаж вертолёта Ка-52 ударом управляемой ракеты уничтожил опорный пункт ВСУ», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

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В ведомстве добавили, что «Аллигатор» ударом уничтожил украинское подразделение с противотанковыми средствами поражения.

Как сообщало 28 июля ИА Регнум, военнослужащие Вооружённых сил России, отличившиеся в боях в Запорожской области, получили государственные награды. Заместитель министра обороны генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил военнослужащих ЮВО и Черноморского флота, проявивших мужество и героизм в ходе отражения атак ВСУ в Запорожской области. Бойцов наградили орденами Мужества, медалями «За отвагу», «Жукова», «Суворова» и «За храбрость».