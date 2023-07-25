Москва, 25 июля, 2023, 11:41 — ИА Регнум. Большинство крупнейших российских банков перестали принимать доллары и евро через банкоматы, сообщили «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM

«В банкоматах 11 из 13 системно значимых кредитных организаций нет опции внесения иностранной валюты», — говорится в материале.

В Сбере, ВТБ, «Открытии», Райффайзенбанке, Юникредитбанке, Газпромбанке, Совкомбанке, МКБ, РСХБ, ПСБ и Росбанке подтвердили изданию, что в банкоматах такой функции сейчас нет.

Таким образом, положить валюту через банкомат получится только в «Альфа-Банке» и «Тинькофф». В первом банке за внесение валюты комиссию не взимают, а во втором берут плату в 5%. Тем не менее все крупнейшие российские банки продолжают принимать наличную валюту в отделениях.

Как сообщало ИА Регнум, глава ВТБ Андрей Костин, выступая 23 мая в Шанхае, предположил, что юань в ближайшие десятилетия может заменить доллар в качестве основной мировой резервной и расчётной валюты. Свои доводы Костин подкрепил тем, что Китай уже стал второй экономикой мира, а в ближайшее время выйдет на первое место. Также Костин призывал полностью отказаться от доллара и иных «токсичных» валют в расчётах.

Комментируя заявление глав ВТБ, доцент Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов заявил, что рубль в России превратился в безальтернативное средство для хранения сбережений, так как все остальные способы выглядят очень ненадёжными. Среди возможных рисков эксперт назвал заморозку счетов в валютах западных стран, а также невозможность никуда деть эти средства. В свою очередь, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица констатировал, что счета, открытые в американских долларах, евро, фунтах или иенах, могут в любой момент заморозить.