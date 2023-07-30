Донецк, 30 июля, 2023, 20:27 — ИА Регнум. Прямое попадание снаряда ВСУ произошло в многоквартирный дом в Донецке в воскресенье, 30 июля. Инцидент произошёл в Куйбышевском районе города.

Иван Шилов ИА REGNUM

По предварительным данным, 33-летняя женщина получила ранения. Глава Донецка Алексей Кулемзин перед этим сообщил в Telegram-канале, что Куйбышевский район обстреливается украинской артиллерией. Данные о жертвах и пострадавших уточняются, добавил он.

Как сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, за сутки ВСУ открывали огонь как минимум 60 раз. Известно о восьми раненных мирных жителях, в числе которых оказалась девочка 2019 года рождения.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные 28 июля нанесли удар в район площади Дзержинского в Донецке. Взрывная волна частично разрушила сквер и магазины в Ворошиловском районе города. Здание МВД получило повреждения в результате украинского удара по Ворошиловскому району Донецка. По данным властей, ВСУ нанесли удары из РСЗО.