Вашингтон, 30 июля, 2023, 19:53 — ИА Регнум. Немецкие танки Leopard не приносят Вооружённым силам Украины (ВСУ) никакой пользы, оказались не чудо-техникой, а «ловушкой» для украинских военных. Такое мнение выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Gegenpol.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«Это старые танки, и их уничтожают, как только они заходят на поле боя», — сказал он.

Риттер добавил, что ВСУ не умеют пользоваться этими танками и не умеют их ремонтировать. Он также назвал немецкие танки смертельной ловушкой для Украины. Экс-разведчик пояснил, что Киев возлагал огромные надежды на танки Leopard, что именно они переломят ход спецоперации, но надежды ВСУ не оправдались.

Риттер сообщил 30 июля, что американские власти приказали Киеву завершить контрнаступление из-за неспособности ВСУ добиться результатов на фронте. Он напомнил, что Украина обещала Западу прорваться к Азовскому морю и одолеть Россию, если украинские военные получат больше западного оружия.

Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко в беседе с ИА Регнум сообщил, что немецкие танки имеют ряд существенных минусов, которые делают из них хорошие мишени для российских войск, и основной недостаток связан не с тонкой бронезащитой. Он отметил, что у танка Leopard низкая проходимость, и, как раскисают дороги, он уходит на естественный ландшафт и там может завалиться на брюхо.