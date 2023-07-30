Вашингтон, 30 июля, 2023, 06:15 — ИА Регнум. Власти США приказали Киеву завершить свое контрнаступление из-за неспособности ВСУ добиться результатов на фронте, заявил бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Контрнаступление ВСУ

Он напомнил, что Украина обещала Западу прорваться к Азовскому морю и одолеть Россию, если украинские военные получат больше западного оружия. Экс-разведчик также отметил, что главком ВСУ Валерий Залужный ручался в том, что заставит Москву просить мира.

Однако, как отметил Риттер, эти планы так и остались словами, поскольку украинские войска не смогли прорвать даже первую линию российской обороны, несмотря на снабжение и обучение.

Эксперт утверждает, что в связи с этим США призвали Украину отказаться от своих амбиций. Он допустил, что в скором времени Киев может пересмотреть свои планы.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля газета The Daily Telegraph выпустила статью о возможном провале контрнаступления ВСУ. В публикации приводится мнение эксперта лондонского аналитического центра Civitas Роберта Кларка, который допустил, что такой вариант развития событий заставит Украину и Запад пойти на территориальные уступки Москве, что станет для них сокрушительным поражением.

27 июля газета The New York Times со ссылкой на данные Пентагона написала о том, что началась ключевая фаза контрнаступления ВСУ. В статье утверждается, что Киев задействовал в ней тысячи военнослужащих, которые якобы находились в резерве до недавнего времени.

В публикации утверждается, что основным направлением этой фазы наступательной операции становится Запорожская область. Журналисты добавили, что эта волна наступления может продлиться от одной до трех недель в случае успеха.