Донецк, 30 июля, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Врио главы ДНР Денис Пушилин поручил наградить экипаж танка, остановивший идущую в атаку колонну бронетехники ВСУ в Запорожской области. Об этом он заявил 30 июля в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Считаю необходимым отметить их государственными наградами Донецкой Народной Республики», — написал Пушилин.

Он сообщил, что этот экипаж, кроме проявления героизма в Запорожской области, участвовал в освобождении населённых пунктов на севере ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, видео, как российский танк в одиночку встал на пути колонны из восьми единиц бронетехники, опубликовали 29 июля. В атаке ВСУ участвовали два танка и шесть бронемашин.

Экипаж российского танка проявил отвагу и профессионализм. В бою уничтожили всю колонную украинской бронетехники. По российскому танку никто не попал.

Ранее в Минобороны сообщили, что отличившиеся в боях в Запорожской области офицеры и солдаты российских войск получили государственные награды. Бойцов наградили орденами Мужества, медалями «За отвагу», «Жукова», «Суворова» и «За храбрость».