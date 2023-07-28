Мелитополь, 28 июля, 2023, 21:07 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил России, отличившиеся в боях в Запорожской области, получили государственные награды. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба Минобороны.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил военнослужащих ЮВО и ЧФ, проявивших мужество и героизм в ходе отражения очередных безуспешных атак подразделений ВСУ на позиции российских войск в Запорожской области», — сообщили в министерстве.

В пресс-службе отметили, что бойцов наградили орденами Мужества, медалями «За отвагу», «Жукова», «Суворова» и «За храбрость». Награды получили и офицеры, и солдаты, проявившие героизм на передовой и удержавшие позиции.

Горемыкин заявил, что военнослужащие показали верность присяге. Они являются надеждой и опорой страны, сообщили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля президент России Владимир Путин сообщил, что Киев выбрал запорожское направление в качестве основного направления удара, в последние дни ВСУ нарастили активность на фронте. Он также подчеркнул, что противник нигде не смог добиться успехов, но понёс в атаках большие потери в технике и живой силе. Президент также сообщил, что потери российской стороны в 10 раз меньше.

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 28 июля сообщил, что идут тяжёлые бои на Времевском выступе, украинские военные добираются до окраин села Старомайорского. Он также сообщил, что российские бойцы не сдают позиции и отбивают атаки противника, не давая ему закрепиться на новых рубежах.