Ульяновск, 29 июля, 2023, 22:23 — ИА Регнум. По меньшей мере четверо человек пострадали из-за похождения циклона в Ульяновской области, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

Плохая погода вызвала падение деревьев на линии электропередачи и повреждение кровель. Пострадавших направили в медицинские учреждения.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля в Москве наблюдался сильнейший с 1894 года ливень. Синоптики привели данные, согласно которым за несколько часов в городе выпало до 46 мм осадков.

28 июля появилась информация, что в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга из-за непогоды отменили 10 авиарейсов и еще около 30 задержали. В Сочи штормовое предупреждение привело к закрытию пляжей на два дня.