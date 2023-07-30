Казань, 30 июля, 2023, 04:45 — ИА Регнум. Девочка-подросток погибла из-за упавшего на палатку, где она находилась, дерева во время урагана в Татарстане. Об этом 29 июля сообщил журналистам источник в экстренных службах.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Последствия урагана. Дерево упавшее на автомобиль

Уточняется, что трагедия произошла недалеко от поселка Боровое Матюшино в Лаишевском районе. По предварительным данным, девочка отдыхала с родителями. Во время урагана на палатку, в которой находилась семья, упало дерево.

В результате происшествия погибла 14-летняя девочка. Отмечается, что остальные люли в палатке не пострадали.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану, на территории региона вечером 29 июля прошли сильные ливни с грозой и шквалистым ветром. Спасателям поступили сообщения о 38 случаях падения деревьев на территории Татарстана.

Из-за разгула стихии было нарушено энергоснабжение потребителей 3157 частных домов в 14 населённых пунктах. Всего без света остались почти 12 тыс. человек, в том числе 3,2 тыс. детей. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению подачи электроэнергии и ликвидации других последствий урагана.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в результате падения деревьев во время урагана в Марий Эл погибли трое взрослых и трое детей, пострадали 16 человек. Погибшие и пострадавшие отдыхали в палаточном лагере на территории дикого пляжа.

Также сообщалось, что гроза с порывами ветра около 100 километров в час прогремела над столицей США, городом Вашингтоном. Разгул стихии метеорологи связывают с несколькими днями аномально сильной жары. Информация о возможных пострадавших не поступала.