Казань, 30 июля, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Подросток 14 лет погиб в Татарстане, сообщили 30 июля в минздраве региона.

Иван Шилов, ИА REGNUM

«По состоянию на 05:00 мск 30 июля, поступила информация о 24 пострадавших в Татарстане в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений 29 июля, из которых 1 погибший (ребёнок 14 лет), госпитализированных — двое», — процитировало сообщение Минздрава ТАСС.

В минздраве республики также сообщили, что ещё 21 человек проходит амбулаторное лечение после осмотра врачами.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июля 14-летняя девочка погибла в Татарстане в Лаишевском районе близ посёлка Боровое Матюшино: на палатку, в которой она находилась, во время урагана упало дерево.

Из-за разразившегося в Приволжском федеральном округе урагана девять человек погибли и 67 пострадали. Только в Марий Эл погибли семь человек.