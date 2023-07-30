Москва, 30 июля, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) перестали использовать бронетехнику на авдеевском направлении из-за российских дронов-камикадзе, рассказал 30 июля ТАСС один из командиров группировки «Юг» на авдеевском направлении с позывным Спартанец.

Иван Шилов ИА REGNUM

«У нас появились дроны-камикадзе, поэтому на бронетехнике они к нам не выходят наступать, пока действуют мелкими группами», — отметил Спартанец.

Он также рассказал о новой такте украинских военных. ВСУ отправляют в атаку малые группы пехоты по пять человек в каждой, стараются наступать волнами по лесополосе.

При этом российский военнослужащий рассказал, что ситуация на направлении остается сложной. Противник ежедневно проводит до трех-четырех атак. Спартанец уточнил, что все атаки отслеживаются, наблюдательные посты плюс беспилотники постоянно работают. Российские военные, как отметил командир, поражают противника на подступах.

Кроме того, Спартанец сообщил, что на авдеевском направлении ВСУ используют в основном ствольную артиллерию калибра 155 мм, а в населённом пункте работают только минометные подразделения.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля стало известно, что на авдеевском направлении дрон-камикадзе «Овод» уничтожил склад ВСУ с боеприпасами. Им управляли через ретранслятор с дальней дистанции. Также военнослужащие ВС России отразили семь атак украинских военных на лисичанском, авдеевском и марьинском направлениях.

При этом 27 июля российские военные уничтожили с помощью дрона-камикадзе украинский танк, который пытался пойти в атаку на позиции российских войск на невельском направлении (ДНР).