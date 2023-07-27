Донецк, 27 июля, 2023, 06:38 — ИА Регнум. Бойцы 110-й отдельной мотострелковой бригады Вооружённых сил России уничтожили с помощью дрона-камикадзе украинский танк, который пытался пойти в атаку на позиции российских войск на невельском направлении (ДНР).

Иван Шилов ИА Регнум Контрнаступление ВСУ

Об этом пишет РИА Новости. Бронемашину противника обнаружила разведка. Танк двигался вдоль лесополосы.

Слаженная работа российских военных помогла направить дрон с кумулятивным зарядом прямо в цель, что способствовало выведению техники из строя.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июня в конструкторском бюро «Око» рассказали, что дрон-камикадзе самолётного типа «Привет-82» поразил опорный пункт украинских войск в зоне спецоперации. Аппарат запустили за 12 км от места цели.

21 июля стало известно, что на авдеевском направлении дрон-камикадзе «Овод» уничтожил склад ВСУ с боеприпасами. Им управляли через ретранслятор с дальней дистанции.