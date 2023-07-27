Дрон с боезарядом поразил танк ВСУ при попытке его экипажа пойти в атаку
На невельском направлении применили дрон с боезарядом для уничтожения танка при наступлении ВСУ
Донецк, 27 июля, 2023, 06:38 — ИА Регнум. Бойцы 110-й отдельной мотострелковой бригады Вооружённых сил России уничтожили с помощью дрона-камикадзе украинский танк, который пытался пойти в атаку на позиции российских войск на невельском направлении (ДНР).
Об этом пишет РИА Новости. Бронемашину противника обнаружила разведка. Танк двигался вдоль лесополосы.
Слаженная работа российских военных помогла направить дрон с кумулятивным зарядом прямо в цель, что способствовало выведению техники из строя.
Как сообщало ИА Регнум, 18 июня в конструкторском бюро «Око» рассказали, что дрон-камикадзе самолётного типа «Привет-82» поразил опорный пункт украинских войск в зоне спецоперации. Аппарат запустили за 12 км от места цели.
21 июля стало известно, что на авдеевском направлении дрон-камикадзе «Овод» уничтожил склад ВСУ с боеприпасами. Им управляли через ретранслятор с дальней дистанции.