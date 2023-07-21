Москва, 21 июля, 2023, 05:52 — ИА Регнум. Силами российских войск отражены семь атак украинских боевиков на лисичанском, авдеевском и марьинском направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Mil.ru Залп РСЗО

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«Экипажами вертолётов армейской авиации уничтожены две боевые бронированные машины противника в районе Курдюмовки и Клещеевки», — сказал военный.

По словам Астафьева, около населённого пункта Дружковки расчёты реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» Южной группировки войск нанесли ракетный удар по складу горюче-смазочных материалов 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, в США признали, что Вооружённые силы России громят украинские позиции массированными налётами беспилотников. С таким напором не сталкивались даже американские военные, у которых есть боевой опыт нескольких десятилетий, заявил обозреватель The Washington Post Майкл Бирнбаум.

ВС России продолжают наносить удары возмездия по объектам ВСУ в районе Одессы и Николаева. В ночь на 21 июля на Украине вновь прогремели взрывы.