Санкт-Петербург, 30 июля, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время Главного военно-морского параде в Санкт-Петербурге ко Дню Военно-морского флота пообщался с многодетной семьей Вадима и Алёны Гореловых из Магаданской области.

Глава государства приветствовал семью, которая пришла на Главный парад ВМФ практически в полном составе — родители и семь детей (трое взрослых детей не сопровождают семью в поездке).

«Устали?», — спросил президент Алёну Горелову.

«Ну, немножко», — ответила она.

Вадим Горелов пожал руку Путину и попросил его сфотографироваться со всей многодетной семьёй.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июля Путин по видеосвязи пригласил семью Гореловых принять участие в Главном военно-морском параде ко Дню ВМФ. До этого глава семьи попросил президента уделить им две минуты для личного приветствия и рукопожатия.

В начале июня Вадим Горелов во время встречи Путина с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава», обратился с просьбой помочь со строительством нового здания областной филармонии. Президент сказал, что подумает, чем можно помочь.