Санкт-Петербург, 29 июля, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Многодетная семья Гореловых из Магаданской области сможет принять участие в главном параде ВМФ в Петербурге 30 июля. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава».

Кадр из видео Глава семьи Гореловых. Вадим Горелов

Глава семьи Гореловых Вадим, общаясь с президентом по видеосвязи, сказал, что очень благодарен за приглашение в Москву. Он сообщил, что магаданская администрация оплатила билеты. Кроме того, семья решила побывать в Санкт-Петербурге.

«Если у вас получится, может быть, уделить две минуты для личного рукопожатия», — сказал Горелов.

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«Парад завтра в Петербурге в 11:00 [мск], так что вы, думаю, можете вполне успеть. Если интерес есть, то организуем это. Мне кажется, что это будет отдельное, знаковое, очень яркое мероприятие», — ответил Путин главе многодетной семьи.

В начале июня Вадим Горелов во время встречи Путина с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава», обратился с просьбой помочь со строительством нового здания областной филармонии. Президент сказал, что подумает, чем можно помочь.

29 июля Путин по видеосвязи провёл встречу с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава». Приглашённые семьи сейчас находятся в Москве в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца, президент — в Санкт-Петербурге.

В Москве семьи побывали на экскурсии в Кремле, посетили Музей Победы на Поклонной горе, ВДНХ, совершили прогулку на теплоходе по Москве-реке.

Как сообщало ИА Регнум, главный парад ВМФ пройдёт в Санкт-Петербурге 30 июля. Президент будет участвовать в торжествах. Также на мероприятие пригласили лидеров африканских стран, находящихся в Санкт-Петербурге после участия в саммит Россия — Африка.