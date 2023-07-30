Москва, 30 июля, 2023, 09:05 — ИА Регнум. Военно-морскому флоту России в условиях появления новых вызовов и угроз отводится стратегическая роль в обеспечении безопасности страны. Об этом говорится в опубликованной 30 июля поздравительной телеграмме спикера Совета Федерации России Валентины Матвиенко на имя министра обороны РФ Сергея Шойгу в День ВМФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В условиях новых вызовов и угроз Военно-морскому флоту принадлежит стратегическая роль в обеспечении безопасности страны, ее национальных интересов», — подчеркнула она.

Спикер Совфеда отметила, что в героической истории русского военного флота есть большое количество военных подвигов и истинных примеров патриотизма, и уточнила, что флот стал важной составляющей сильного государства и его военной мощи.

«Мужеством и отвагой нескольких поколений военных моряков, легендарными победами знаменитых флотоводцев завоевана слава России как великой морской державы», — указала Матвиенко.

Она добавила, что в День ВМФ в России чествуют всех проходящих службу в надводных и подводных силах, в морской авиации и береговых войсках. Кроме того, Матвиенко выразила признательность ветеранам флота за их стойкость, патриотизм, преданность присяге и воинскому братству.

Также спикер указала, что уверена в том, что нынешнее поколение российских военных моряков будет бережно хранить и приумножать замечательные традиции ВМФ, надёжно защищать суверенитет государства и верно служить Отечеству.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 30 июля примет участие в главном параде флота в День ВМФ в Санкт-Петербурге. В мероприятии также примут участие лидеры четырёх африканских стран, находящихся в Санкт-Петербурге после саммита Россия — Африка.

День ВМФ России празднуют ежегодно в последнее воскресенье июля. В этом году он приходится на 30 июля. На территориях базирования Тихоокеанского, Северного, Балтийского и Черноморского флотов и Каспийской флотилии в этот день проходят военные парады и военно-спортивные состязания.