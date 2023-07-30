Чувашия, 30 июля, 2023, 08:28 — ИА Регнум. В Моргаушском районе Чувашии перевернулась лодка с людьми на Волге, один человек погиб, сообщили в МЧС РФ.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

«На данный момент спасены семь человек, один погиб, судьба двоих пока неизвестна», — процитировало пресс-службу ведомства ТАСС. Спасатели продолжают поиски пассажиров лодки.

Как сообщало ИА Регнум, в Приволжском федеральном округе погибли, по данным МЧС, девять человек из-за непогоды. Пострадали 67 человек. В Ульяновской области из-за непогоды пострадали четыре человека.

В Марий Эл из-за падения дерева на диком пляже погибли семь человек. Это произошло во время урагана рядом с озером Яльчик, где отдыхающие развернули большой палаточный лагерь.