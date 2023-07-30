Москва, 30 июля, 2023, 08:26 — ИА Регнум. Девять человек погибли и ещё 76 получили травмы в результате непогоды на территории Приволжского федерального округа. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Ураган с сильными ливнями обрушился на восемь регионов России: Татарстан, Марий Эл, Чувашию, Нижегородскую, Пензенскую, Ульяновскую, Кировскую и Самарскую области. Скорость отдельных порывов ветра во время разгула стихии достигала 27 метров в секунду.

Во время урагана в Марий Эл погибли семь человек, включая троих детей, пострадали 17, из них двое несовершеннолетних. В Татарстане погибла девочка 14-ти лет, на которую во время урагана упало дерево. В Чувашии ведутся поиски пассажиров лодки, потерпевшей крушение на Волге в Моргаушском районе, спасены семь человек, один погиб. В Ульяновской области, по данным регионального отделения Минздрава, пострадали восемь человек, включая восьмерых детей.

Кроме того, в 41 муниципальном образовании произошли аварии в системе энергоснабжения в 520 населенных пунктах с населением более 99,5 тысячи человек. Сотрудники экстренн6ых служб зафиксировали падение более 550 деревьев, повреждены кровли 41 жилого дома и семь социально значимых объектов.

В настоящее время подразделения МЧС помогают устранять последствия непогоды. Проводится уборка упавших деревьев, расчистка автодорог, оказывается адресная помощь. Кроме того, во всех пострадавших от стихии регионах созданы межведомственные оперативные штабы, принимаются заявки от населения.

По прогнозам метеорологов, непогода продолжится. В МЧС настоятельно рекомендовали воздержаться от походов на природу, купания, избегать деревьев и шатких конструкций.

Ранее ИА Регнум сообщало, что до семи человек возросло число погибших из-за падения дерева на диком пляже во время урагана в Республике Марий Эл. По последним данным МЧС, травмы получили 22 человека, в том числе четверо несовершеннолетних. Двое пострадавших отдыхали на озере Таир, остальные пострадавшие и погибшие отдыхали на озере Яльчик. Всего под наблюдением медиков в больнице находятся 17 человек, включая двоих детей.