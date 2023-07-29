Санкт-Петербург, 30 июля, 2023, 02:08 — ИА Регнум. Бесплатные поставки российского зерна в беднейшие страны Африки начнутся в течение ближайших 3-4 месяцев, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции 29 июля по итогам саммита Россия — Африка.

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз зерна

«25-50 тысяч тонн мы начнем поставлять в течение трех-четырех месяцев», — сказал глава государства.

Он напомнил, что решение о бесплатных поставках принималось из гуманитарных соображений. По словам российского лидера, оно продиктовано потребностями африканских стран и стремлением России избежать оснований для обвинений в адрес Москвы в бедственном положении этих государств.

Путин также подчеркнул, что о немедленных поставках речь не велась изначально.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля Владимир Путин написал в своей статье, что Россия сможет заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, чему способствует прогноз рекордного урожая. Он также выразил уверенность в том, что дальнейшее продолжение зерновой сделки стало бессмысленным.

27 июля президент РФ заявил о готовности России продолжать помогать странам Африки, в том числе в борьбе с терроризмом, пандемиями и голодом. В свою очередь посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия — Африка» Олег Озеров оценил как сложную, но решаемую проблему логистики в рамках поставок российского зерна в Африку.