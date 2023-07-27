Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 18:49 — ИА Регнум. Посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия — Африка» Олег Озеров назвал сложным, но решаемым вопрос логистики передачи зерна странам Африки, о котором заявлял 27 июля президент России Владимир Путин.

РИА Новости/Константин Михальчевский

«Вопрос логистики один из самых сложных, но, <…> я думаю, в течение ближайших месяцев он будет решен», — сказал Озеров.

На саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге Путин заявил, что Москва экспортировала на континент в 2022 году 11,5 млн тонн зерна, а только за первые шесть месяцев 2023 года — почти уже 10 млн тонн. Обязательства перед странами Африки Россия выполнила в полном объёме, несмотря на санкции.

Путин добавил, что Россия готова бесплатно направить по 25–50 тысяч тонн зерна в следующие четыре месяца Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали и Эритрее. Как подчеркнул президент России, страна будет и дальше, в том числе гуманитарными поставками, поддерживать нуждающиеся страны региона.

Глава российского государства также пообещал оказывать содействие Африке во внедрении самых передовых технологий в сельском хозяйстве.

Россия 17 июля официально уведомила ООН, Турцию и Украину о приостановке действия так называемой зерновой сделки из-за того, что ни одно из данных России летом 2022 года обещаний так и не было выполнено.