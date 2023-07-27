Путин: Россия продолжит борьбу с терроризмом, пандемиями и голодом в Африке
Путин заявил, что РФ продолжит вносить вклад в борьбу с терроризмом, пандемиями и голодом в Африке
Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 21:35 — ИА Регнум. Россия готова продолжать помогать странам Африки, в том числе в борьбе с терроризмом, пандемиями и голодом. Об этом 27 июля заявил российский лидер Владимир Путин на приёме в честь глав делегаций от стран, принявших участие в форуме Россия — Африка.
«Россия продолжит вносить реальный вклад в урегулирование текущих кризисов и предотвращение появления новых очагов напряжённости на континенте, в борьбу с терроризмом и экстремизмом, с пандемиями и голодом, в решение вопросов экологической, продовольственной и информационной безопасности», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что Россия готова совместно с дружественными африканскими странами вместе работать на будущее и выстраивать стратегическое партнёрство. Президент также предложил тост за процветание Африки и за дружбу стран континента с Россией.
Двухдневный форум Россия — Африка стартовал 27 июля в Санкт-Петербурге. Из 55 стран, которые входят в Африканский союз, его поддержали представители 49 республик. Около половины из них представили главы государств или правительств.
Путин в ходе форума встретился с лидерами ряда африканских государств. Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в регламент заложили по полчаса на каждую встречу, но они затягивались на полтора часа.