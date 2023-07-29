Мелитополь, 29 июля, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Российские военные отразили атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Времевском выступе в районе Старомайорского, сообщил 29 июля в Telegram-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Противник силами двух штурмовых бригад предпринял попытку атаковать наши позиции», — уточнил Балицкий.

Как уточнил врио губернатора, российские военные откинули украинских военных назад. В результате противник понёс существенные человеческие потери.

Балицкий отметил, что противник рассчитывал занять позиции в населённом пункте Старомайорское, чтобы иметь преимущество для наступления в направлении Урожайного и Старомлыновки.

Как сообщало 28 июля ИА Регнум, российские военные отразили атаку украинской бригады морской пехоты на Времевском выступе. ВС России отбили атаку ВСУ в районе населённого пункта Старомайорское (ДНР). Представитель оборонного ведомства уточнил, что потери ВСУ на Времевском выступе составили до 110 военных, а также две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицы Д-20, Д-30 и «Мста-Б».

В Минобороны 29 июля сообщили, что в Запорожской области российские военные нанесли удар по складу с оружием в районе села Марьяновка. В тот же день Минобороны России показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ на запорожском направлении.